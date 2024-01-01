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"وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه" وهذا عزم من فرعون لعنه الله تعالى على قتل موسى عليه الصلاة والسلام أي قال لقومه دعوني حتى أقتل لكم هذا "وليدع ربه" أي لا أبالي منه وهذا في غاية الجحد والتجهرم والعناد وقوله قبحه الله "إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد "يعني موسى يخشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغير رسومهم وعاداتهم وهذا كما يقال في المثل: صار فرعون مذكرا يعني واعظا يشفق على الناس من موسى عليه السلام. وقرأ الأكثرون "أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد" وقرأ الآخرون "أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد" وقرأ بعضهم "يظهر في الأرض الفساد" بالضم.