3

В тот страшный день все люди выйдут из могил и соберутся на огромном ристалище, где не будет ни оврагов, ни возвышенностей. Ни сами люди, ни совершенные ими деяния, ни полагающееся им воздаяние - ничто не скроется от Аллаха. Он спросит: «Кому же принадлежит власть сегодня? Кто правит этим великим днем? Кто собрал вместе всех обитателей небес и земли?» Воистину, это - Единственный властелин и Правитель, у Которого нет сотоварищей и помощников. Он продемонстрировал вам Свою абсолютную власть и лишил вас возможности изменить вашу судьбу. Сегодня вам не принадлежит ничего, кроме совершенных вами добрых и злых деяний, потому что вся власть находится в руках Всевышнего Аллаха. Он - Единственный, Всемогущий. Ему одному присущи божественная сущностью, прекрасные имена, совершенные качества и достохвальные деяния, и ни одно творение не разделяет с Ним этих божественных атрибутов. Ему покорны и подвластны все творения, и лучшим свидетельством этого будет Судный день, когда ни одно творение не станет даже разговаривать без разрешения Всемогущего Аллаха.