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3

﴿رَفِیعُ ٱلدَّرَجَـٰتِ﴾ أَيْ اللَّه عَظِيم الصِّفَات أَوْ رَافِع دَرَجَات الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّة ﴿ذُو ٱلۡعَرۡشِ﴾ خَالِقه ﴿یُلۡقِی ٱلرُّوحَ﴾ الْوَحْي ﴿مِنۡ أَمۡرِهِۦ﴾ أَيْ قَوْله ﴿عَلَىٰ مَن یَشَاۤءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ لِیُنذِرَ﴾ يُخَوِّف الْمُلْقَى عَلَيْهِ النَّاس ﴿یَوۡمَ ٱلتَّلَاقِ ١٥﴾ بِحَذْفِ الْيَاء وَإِثْبَاتهَا يَوْم الْقِيَامَة لِتَلَاقِي أَهْل السَّمَاء وَالْأَرْض وَالْعَابِد وَالْمَعْبُود وَالظَّالِم وَالْمَظْلُوم فِيهِ