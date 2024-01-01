3

Всевышний сообщил о великом благе, которым Он одарил Своих рабов. Это - умение отличать истину ото лжи. Аллах научил этому Свои творения благодаря многочисленным знамениям, которые находятся в самом человеке, разбросаны по Вселенной или ниспосланы в Священном Коране. Все они свидетельствуют об истинной цели сотворения Вселенной и разъясняют людям разницу между прямым путем и заблуждением. Эти знамения настолько ясны и убедительны, что у человека, который задумывается и размышляет над ними, не остается даже малейшего сомнения в том, где кроется истина. Это действительно является одной из величайших милостей Всевышнего Аллаха. Он не сделал истину сомнительной, а прямой путь - туманным. Напротив, Он ниспослал ясные знамения и неопровержимые доказательства, дабы жили все те, кто ожил при полной ясности, и дабы погибли те, кто погиб при полной ясности. При этом ответы на самые важные вопросы Всевышний Аллах сделал самыми многочисленными и самыми простыми. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно задуматься над доказательствами единобожия. Этот вопрос является одним из важнейших вопросов в жизни каждого человека, и поэтому о необходимости единобожия свидетельствуют многочисленные логические доводы и мудрые священные тексты. Сколько притч и доводов привел Всевышний Аллах в пользу единобожия! В обсуждаемом нами аяте Аллах также упомянул о единобожии и привел в качестве доказательства его необходимости целый ряд убедительных доводов. Он ниспосылает с неба удел, то есть дождь, без которого невозможно существование людей и животных. Одного этого выражения достаточно для того, чтобы доказать, что все земные блага являются милостью Всевышнего Аллаха. Однако наряду с земными благами Господь также ниспослал Своим рабам духовные блага. Это - истинная религия и многочисленные доказательства ее правдивости, а также вытекающие из религиозных предписаний праведные деяния. Все эти земные и духовные блага являются неопровержимым доказательством того, что Аллах - Единственный Истинный Бог. Он осыпает Своих рабов щедротами и милостями и заслуживает их искреннего поклонения, но помнят об этом только те, которые с раскаянием обращаются к Аллаху. Они размышляют над Его знамениями, потому что в их сердцах живет любовь к Нему, а также страх, покорность и смирение перед Ним. Долгие и частые размышления приносят им пользу: знамения Аллаха превращаются в милость по отношению к этим людям и открывают им глаза на истинную суть вещей. Из всего сказанного следует, что знамения Аллаха приносят пользу только тогда, когда люди размышляют над ними. А размышления приносят пользу только тогда, когда люди делают это искренне. Именно поэтому далее Коран гласит: