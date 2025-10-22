واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে, তখন তারা উপহাস করে