واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَإِذَا رَأَوۡا۟ ءَایَةࣰ﴾ كَانْشِقَاقِ الْقَمَر ﴿یَسۡتَسۡخِرُونَ ١٤﴾ يُسْتَهْزَءُونَ بها