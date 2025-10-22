واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
وإذا رأوا آية أي معجزة يستسخرون أي يسخرون في قول قتادة . ويقولون إنها سحر . واستسخر وسخر بمعنى ، مثل استقر وقر ، واستعجب ، وعجب . وقيل : يستسخرون أي : يستدعون السخرية من غيرهم . وقال مجاهد : يستهزئون . وقيل : أي : يظنون أن تلك الآية سخرية .