فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
[ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - پرسیار له‌ كافران بكه‌ ئایا دروستكردنی ئه‌وان گه‌وره‌ترو به‌هێزتره‌، یاخود ئه‌و زه‌وی و ئاسمان و فریشته‌و دروستكراوه‌ گه‌ورانه‌ی كه‌ دروستمان كردووه‌، كه‌ دان به‌م شته‌دا ده‌نێن ئیتر بۆ باوه‌ڕتان به‌ زیندوو بوونه‌وه‌ نیه‌؟ [ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١) ] ئێمه‌ ئاده‌ممان دروست كردووه‌ له‌ قوڕێكی لینج كه‌ ئه‌نووسێ به‌ ده‌سته‌وه‌، واته‌: مرۆڤ دروستكراوێكی لاوازه‌ بۆ باوه‌ڕیان به‌ زیندووبوونه‌وه‌و تواناو ده‌سه‌ڵاتی خواى گه‌وره‌ نیه‌.