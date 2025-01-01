undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

3

Сабейцы были многобожниками и поклонялись солнцу. Они увязали в заблуждении и считали, что поступают правильно. Благодаря своим козням сатана сбил их с правого пути, и они лишились верного руководства. Человек, который убежден в том, что поступает правильно, как правило, не пытается изменить свои убеждения. Именно поэтому сабейцы не могли разобраться в собственном заблуждении и встать на прямой путь.