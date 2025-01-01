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3

Войско пророка Сулеймана было многочисленным и ужасающим. В него входили не только люди, но и джинны, дьяволы и птицы. Сулеймана не смущала многочисленность этого войска, и он управлял им самым совершенным образом. Его воины были распределены по группам, в которых царила высокая дисциплина. В любой момент они были готовы отправиться в путь. Стройные ряды его великолепного войска не нарушались ни при перемещениях, ни при остановках. Воины Сулеймана действовали согласованно и неукоснительно исполняли все его повеления. Они не осмеливались перечить своему пророку и не колебались, когда слышали его приказ. Всевышний даже сказал: «Это - Наш дар. Оказывай милость или удерживай - расчета не будет» (38:39). Все это однозначно свидетельствует о том, что пророк Сулейман был полновластным правителем своей земли.