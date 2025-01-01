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3

اذهب أنت وأخوك بآياتي قال ابن عباس يريد التسع الآيات التي أنزلت عليه . ولا تنيا في ذكري قال ابن عباس : تضعفا أي في أمر الرسالة ؛ وقاله قتادة . وقيل : تفترا . قال الشاعر [ العجاج ] :فما ونى محمد مذ ان غفر له الإله ما مضى وما غبروالونى الضعف والفتور ، والكلال والإعياء . وقال امرؤ القيس :مسح إذا ما السابحات على الونى أثرن غبارا بالكديد المركلويقال : ونيت في الأمر أني ونى وونيا أي ضعفت ، فأنا وان وناقة وانية وأونيتها أنا [ ص: 118 ] أضعفتها وأتعبتها : وفلان لا يني كذا ، أي لا يزال ، وبه فسر أبان معنى الآية واستشهد بقول طرفة :كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغليوعن ابن عباس أيضا : لا تبطئا . وفي قراءة ابن مسعود ( ولا تهنا في ذكري ) وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي .