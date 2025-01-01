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3

О Муса! Ты был удостоен величайших щедрот и получил прекрасное воспитание, потому что тебе предстояло стать возлюбленным Аллаха и Божьим избранником. Благодаря этому ты превзошел остальные творения и достиг таких высот, на которые сумели взойти лишь немногие. Если человек испытывает искренние чувства к своему избранному возлюбленному, то он всеми силами начинает помогать ему достичь совершенства и делает для этого все возможное. Представьте себе, что сделал Всемогущий и Великодушный Аллах для человека, которому надлежало стать Его избранником среди людей?!!