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Неужели участь, которая постигла древние народы, не подталкивает упрямых неверных встать на прямой путь и отречься от заблуждения и бесчинства? Они прекрасно знают историю этих народов, передают рассказы о них из поколения в поколение и воочию видят развалины их поселений. Они знают о народах Худа, Салиха и Лута, которые отвергли Божьих посланников, отвернулись от Небесных Писаний и были удостоены мучительного наказания. Почему же тогда неверные чувствуют себя в безопасности от наказания Аллаха, которое некогда постигло их предшественников? Всевышний сказал: «Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях?» (54:43). Нет у неверных охранной грамоты, и они ничуть не лучше своих предшественников и не заслуживают избавления от наказания. Более того, они хуже прежних неверных, потому что отказались уверовать в лучшего из посланников и отвернулись от наилучшего из Писаний. Аллах не обещал им избавления, и их многочисленность не принесет им пользы и не спасет их от наказания. Напротив, все они будут унижены и опозорены. Из всего сказанного следует, что гибель предыдущих поколений является одним из обстоятельств, благодаря которым люди могут найти прямой путь. Это обстоятельство свидетельствует о правдивости Божьих посланников и порочности заблудших народов. Однако далеко не каждый способен извлечь пользу из Божьих знамений. Этой чести удостаиваются только благоразумные мужи, которые обладают трезвым рассудком, чистой душой и здравым умом, который заставляет их удаляться от всего скверного и порочного.