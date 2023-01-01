3

Йусуф велел слугам положить деньги, на которые братья приобрели зерно, обратно в их сумки, дабы по возвращении домой братья обнаружили, что им вернули заплаченные ими деньги. Йусуф не хотел, чтобы они испытывали смущение от того, что взяли деньги обратно после того, как договорились о сделке. Он хотел сделать им добро и тем самым вдохновить их на скорое возвращение в Египет. Он сполна отмерил им зерно и вернул им деньги так, чтобы они не заметили этого сразу и не поняли, чего он добивается. Ему было известно, что доброе отношение к людям заставляет их полностью доверять своему благодетелю.