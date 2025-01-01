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﴿وكَذَلِكَ أخْذُ رَبِّكَ إذا أخَذَ القُرى وهْيَ ظالِمَةٌ إنَّ أخْذَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ﴾
الإشارَةُ إلى المَذْكُورِ مِنِ اسْتِئْصالِ تِلْكَ القُرى، وهو ما يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (﴿أخْذُ رَبِّكَ﴾) . والتَّقْدِيرُ: وكَذَلِكَ الأخْذُ الَّذِي أخَذْنا بِهِ تِلْكَ القُرى أخْذُ رَبِّكَ إذا أخَذَ القُرى. والتَّشْبِيهُ في الكَيْفِيَّةِ والعاقِبَةِ.
والمَقْصُودُ مِن هَذا التَّذْيِيلِ تَعْرِيضٌ بِتَهْدِيدِ مُشْرِكِي العَرَبِ مِن أهْلِ مَكَّةَ وغَيْرِها.
والظُّلْمُ: الشِّرْكُ. وجُمْلَةُ ﴿إنَّ أخْذَهُ ألِيمٌ شَدِيدٌ﴾ في مَوْضِعِ البَيانِ لِمَضْمُونِ ﴿وكَذَلِكَ أخْذُ رَبِّكَ﴾ . وفِيهِ إشارَةٌ إلى وجْهِ الشَّبَهِ.