Войти
Войти
Выберите язык
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢

٥٢

Рядом с ними будут сверстницы с потупленными взорами.
Тафсиры
Уроки
Размышления