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30. Ar-Rum

Римляне

информация
Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
30:1
الم ١
الٓمٓ ١

١

Алиф. Лам. Мим.
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