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27. An-Naml

Муравьи

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
27:1
طس تلك ايات القران وكتاب مبين ١
طسٓ ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍۢ مُّبِينٍ ١

١

Та. Син. Это - аяты Корана и ясного Писания,
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