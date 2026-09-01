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24. An-Nur

Свет

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
24:1
سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون ١
سُورَةٌ أَنزَلْنَـٰهَا وَفَرَضْنَـٰهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

١

Вот сура, которую Мы ниспослали и сделали законом. Мы ниспослали в ней ясные знамения, чтобы вы могли помянуть назидание.
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