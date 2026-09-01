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23. Al-Mu'minun

Верующие

информация
Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
23:1
قد افلح المومنون ١
قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١

١

Воистину, преуспели верующие,
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