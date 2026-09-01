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21. Al-Anbiya

Пророки

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١

١

Приблизился к людям расчет с ними, однако они с пренебрежением отворачиваются.
Тафсиры
Уроки
Размышления