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19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢

٢٢

Она понесла его (забеременела) и отправилась с ним в отдаленное место.
Тафсиры
Уроки
Размышления