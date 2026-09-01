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17:50
۞ قل كونوا حجارة او حديدا ٥٠
۞ قُلْ كُونُوا۟ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ٥٠

٥٠

Скажи: «Даже если вы станете камнями, или железом,
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