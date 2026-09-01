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15. Al-Hijr

Хиджр 

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
15:1
الر تلك ايات الكتاب وقران مبين ١
الٓر ۚ تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ وَقُرْءَانٍۢ مُّبِينٍۢ ١

١

Алиф. Лам. Ра. Это - аяты Писания и ясного Корана.
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