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87. Al-A'la

Всевышний

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

Славь имя Господа твоего Всевышнего,
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