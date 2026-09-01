Войти
Войти
Выберите язык

78. An-Naba

Весть

информация
Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

О чем они расспрашивают друг друга?
Тафсиры
Уроки
Размышления