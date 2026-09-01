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67. Al-Mulk

Власть

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
67:1
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ١
تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌ ١

١

Благословен Тот, в Чьей Руке власть, Кто способен на всякую вещь,
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