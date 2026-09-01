Войти
Войти
Выберите язык
40:41
۞ ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار ٤١
۞ وَيَـٰقَوْمِ مَا لِىٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِىٓ إِلَى ٱلنَّارِ ٤١

٤١

О мой народ! Почему я зову вас к спасению, а вы зовете меня в Огонь?
Тафсиры
Уроки
Размышления