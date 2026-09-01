Войти
Войти
Выберите язык
36:28
۞ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ٢٨
۞ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِۦ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِن جُندٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ٢٨

٢٨

После него Мы не ниспослали на его народ никакого войска с неба и не собирались делать этого.
Тафсиры
Уроки
Размышления