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22. Al-Hajj

Паломничество

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Во имя Аллаха — Милостивого, Милосердного
22:1
يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌۭ ١

١

О люди! Бойтесь вашего Господа! Воистину, сотрясение Часа является ужасным событием.
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