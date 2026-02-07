Более качественный и настраиваемый способ включения стихов Корана в ваш контент.
Создайте легко настраиваемый встроенный контент с помощью точный перевод на арабский язык, встроенная функция декламации. и многое другое, чтобы читатели могли слушать, одновременно взаимодействуя со стихами.
<iframe
src="https://quran.com/embed/v1?verses=33%3A56&mushaf=kfgqpc_v1&locale=ru"
width="100%"
data-quran-embed="true"
allow="clipboard-write"
frameborder="0">
</iframe>
<script defer src="https://quran.com/widget/embed-widget.js"></script>