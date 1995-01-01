معلومات عنا

تأسس Quran.com في عام 1995. يهدف الموقع إلى تسهيل قراءة القرآن ودراسته وتعلمه. المشروع مفتوح المصدر، وهو مبني بالتعاون بين أعضاء الفريق الأساسيين وفريق Tarteel.

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لم يكن هذا المشروع ممكنًا بدون العديد من المكتبات والمشاريع مفتوحة المصدر التي استخدمناها: