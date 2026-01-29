Войти
Ash-Shams
6
91:6
والارض وما طحاها ٦
وَٱلْأَرْضِ وَمَا طَحَىٰهَا ٦
وَٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
طَحَىٰهَا
٦
Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)!
Тафсиры
Уроки
Размышления
Ответы
