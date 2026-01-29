Войти
Ash-Shams
5
91:5
والسماء وما بناها ٥
وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ٥
وَٱلسَّمَآءِ
وَمَا
بَنَىٰهَا
٥
Клянусь небом и Тем, Кто его воздвиг (или тем, как Он воздвиг его)!
close