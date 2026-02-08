Войти
Ash-Shams
3
91:3
والنهار اذا جلاها ٣
وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ٣
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
جَلَّىٰهَا
٣
Клянусь днем, когда он делает его (солнце) ясным!
Na kwa mchana unapoliondoa giza na kulifunua.
