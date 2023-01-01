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يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم "قل لا أقول لكم عندي خزائن الله" أي لست أملكها ولا أتصرف فيها "ولا أعلم الغيب" أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل ولا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه ولا أقول لكم إني ملك أي ولا أدعي أني ملك إنما أنا بشر من البشر يوحى إلي من الله عز وجل شرفني بذلك وأنعم علي به ولهذا قال "إن أتبع إلا ما يوحى إلي" أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه "قل هل يستوي الأعمى والبصير" أي هل يستوي من اتبع الحق وهدى إليه ومن ضل عنه فلم ينقد له "أفلا تتفكرون" وهذه كقوله تعالى "أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب".