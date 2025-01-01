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3

Аллах сотворил вашего прародителя Адама из глины, а затем установил срок вашего пребывания на земле. В течение него вы наслаждаетесь благами и проходите испытание на верность тому, что проповедовали среди вас Его посланники. Он отпускает вам столько лет, сколько достаточно для того, чтобы каждый желающий образумиться образумился. Аллах определил срок и для Последней жизни, куда творения попадают после расставания с земным миром для того, чтобы получить воздаяние за свои добрые и злые деяния. Но, несмотря на эти безупречные разъяснения и убедительные свидетельства, вы продолжаете сомневаться в обещании и угрозе Аллаха и не имеете уверенности в истинности воздаяния в День воскресения.