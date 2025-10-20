Вы читаете тафсир для группы стихов 5:89 до 5:90

لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولاكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذالك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذالك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون ٨٩ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٩٠ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىٓ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍۢ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍۢ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَٱحْفَظُوٓا۟ أَيْمَـٰنَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨٩ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَـٰمُ رِجْسٌۭ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Аллах не наказывает людей за празднословные клятвы, которые они произносят непреднамеренно и необдуманно. К таким клятвам также относятся те, которые человек приносит, полагая, что он говорит правду, хотя в дальнейшем выясняется, что он ошибался. Однако Аллах наказывает за клятвы, которые они приносят обдуманно и скрепляют своим намерением. В похожем откровении говорится: «Аллах не призовет вас к ответу за непреднамеренные клятвы, но призовет вас к ответу за то, что приобрели ваши сердца» (2:225). Если человек нарушит преднамеренную клятву, то для искупления этого он должен накормить десятерых бедняков из того, чем он обычно кормит свою семью, или одарить десятерых бедняков одеждой, которой достаточно для того, чтобы совершать в ней намаз, или освободить одного верующего раба, причем упоминание о верующем рабе встречается в другом кораническом откровении. Если он выполнит любое из трех предписанных действий, то искупит совершенное клятвопреступление. Если же он окажется не в состоянии сделать это, то ему предписано поститься в течение трех дней. Только так можно искупить и смыть совершенное прегрешение. Мусульмане должны оберегать свои клятвы, воздерживаясь от ложных клятв Аллахом, не разбрасываясь клятвами и не нарушая их. Нарушать клятву разрешается только в том случае, если этот поступок принесет пользу, поскольку совершение добрых дел является лучшей формой сбережения клятв. Все это означает, что клятвы не должны препятствовать мусульманам совершать праведные деяния. Так Аллах разъясняет людям Свои знамения, позволяющие различить между дозволенным и запрещенным и уяснить смысл религиозных предписаний. Аллах обучает людей тому, чего они не знали прежде, и они должны быть признательны Ему. Они обязаны благодарить Его за ту милость, которую Он оказал им, когда обучил их законам шариата и разъяснил его для них.