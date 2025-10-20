والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولايك اصحاب الجحيم ٨٦
وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَآ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ٨٦
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3

" والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم " .