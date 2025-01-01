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3

Когда Иса, сын Марьям, услышал слова апостолов и осознал их истинный смысл, он согласился удовлетворить их просьбу и попросил Аллаха ниспослать им трапезу, которая станет праздником и пиршеством для присутствующих, и великим знамением, которое будут помнить на протяжении долгих лет. Таким же образом Всевышний Аллах сделал праздники и религиозные обряды мусульман напоминанием о Его знамениях и обычаях посланников, их прямой стези и Его милости по отношению к ним.