ذالك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ٩

[ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩) ] چونكه‌ ئه‌و قورئانه‌ پیرۆزه‌ی كه‌ بۆ سه‌ر پێغه‌مبه‌ری خوا - صلی الله علیه وسلم - دابه‌زی ئه‌وان پێیان ناخۆش بوو ڕقیان له‌ قورئان بوو بۆیه‌ خوای گه‌وره‌ كرده‌وه‌كانی به‌تاڵ كردنه‌وه‌.