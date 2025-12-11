ويدخلهم الجنة عرفها لهم ٦
وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٦
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
3
﴿وَیُدۡخِلُهُمُ ٱلۡجَنَّةَ عَرَّفَهَا﴾ بَيَّنَهَا ﴿لَهُمۡ ٦﴾ فَيَهْتَدُونَ إلَى مَسَاكِنهمْ مِنْهَا وَأَزْوَاجهمْ وَخَدَمهمْ مِنْ غَيْر اسْتِدْلَال