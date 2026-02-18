Войти
Muhammad
1
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١
ٱلَّذِينَ
كَفَرُواْ
وَصَدُّواْ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
أَضَلَّ
أَعۡمَٰلَهُمۡ
١
Он сделал тщетными деяния тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха.
Tafseer Jalalayn
﴿ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة ﴿وَصَدُّوا۟﴾ غَيْرهمْ ﴿عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ الْإِيمَان ﴿أَضَلَّ﴾ أَحْبَطَ ﴿أَعۡمَـٰلَهُمۡ ١﴾ كَإِطْعَامِ الطَّعَام وَصِلَة الْأَرْحَام فَلَا يَرَوْنَ لَهَا فِي الْآخِرَة ثَوَابًا وَيُجْزَوْنَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مِنْ فَضْله تَعَالَى
