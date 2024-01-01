3

Надменный и деспотичный Фараон не переставал обольщать своих соплеменников лживыми речами. Он сказал: «Если вы не будете мне мешать, то я непременно убью его, потому что все, что я делаю, я делаю исключительно ради вашего блага. Пусть же он помолится, поскольку я не стану мешать ему обратиться за помощью к своему Богу». Фараон заявил, что хочет расправиться с Мусой, потому что беспокоиться за благополучие своего народа и не хочет, чтобы на земле распространилось нечестие. Удивительно то, как самый скверный из людей призывал своих приспешников остерегаться самого лучшего из людей. Это была дешевая ложь, которая пользовалась спросом только у людей, которых Всевышний Господь назвал народом распутным. Всевышний сказал: «Он обманул свой народ (или счел свой народ легкомысленным), и они подчинились ему. Воистину, они были людьми нечестивыми» (43:54).