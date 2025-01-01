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3

А может быть, они осмеливаются на это, потому что владеют сокровищницами твоего Господа и распоряжаются Его несметными богатствами? А если это не так, то почему они говорят: «Неужели только он среди нас достоин того, чтобы ему ниспослали откровение?» Их слова несправедливы, потому что только Всевышний Аллах распоряжается Своей милостью и Своими благами. Многобожники же не обладают никакой властью и не имеют права дерзить Ему.