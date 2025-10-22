فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩
فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩
﴿فَإِنَّمَا هِیَ﴾ ضَمِير مُبْهَم يُفَسِّرهُ ﴿زَجۡرَةࣱ﴾ أَيْ صَيْحَة ﴿وَ ٰ⁠حِدَةࣱ فَإِذَا هُمۡ﴾ أَيْ الْخَلَائِق أَحْيَاء ﴿یَنظُرُونَ ١٩﴾ مَا يُفْعَل بِهِمْ