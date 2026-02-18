Войти
Ya-Sin
79
36:79
قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم ٧٩
قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩
قُلۡ
يُحۡيِيهَا
ٱلَّذِيٓ
أَنشَأَهَآ
أَوَّلَ
مَرَّةٖۖ
وَهُوَ
بِكُلِّ
خَلۡقٍ
عَلِيمٌ
٧٩
Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении».
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- بڵێ: ئهو خوایهی كه سهرهتا دروستی كردووه ههر ئهویش دروستی ئهكاتهوهو زیندووی ئهكاتهوه [
وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)
] وه خوای گهوره به ههموو دروستكراوێك زۆر زانایهو هیچی لێ ناشاردرێتهوه.
