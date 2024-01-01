3

Тогда вожди и старейшины, которые призывали свои народы к неверию и злодеяниям, сознаются в том, что они блуждали во мраке заблуждения и совращали простой люд. Они скажут: «Господи наш! Вот люди, которых мы совратили с пути. Они последовали за нами, а мы ввели их в заблуждение, потому что сами были заблудшими. Каждый из нас причастен к совершенным злодеяниям, и поэтому каждый из нас заслуживает справедливого наказания. Мы не желаем знать о том, что прежде они поклонялись нам. Мы отрекаемся от них и от их злодеяний, но ведь они и не поклонялись нам. Они поклонялись сатане и дьяволам».