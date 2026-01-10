قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
﴿قَالُوا۟﴾ أَيْ الْغَاوُونَ ﴿وَهُمۡ فِیهَا یَخۡتَصِمُونَ ٩٦﴾ مَعَ معبوديهم