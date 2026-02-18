Войти
Ash-Shu'ara
92
26:92
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
لَهُمۡ
أَيۡنَ
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡبُدُونَ
٩٢
Им скажут: «Где же те, кому вы поклонялись
Al-Sa'di
Рай будет близок к праведникам, которые при жизни на земле выполняли Божьи повеления, не преступали Его запреты и страшились Его божественного гнева. А что касается заблудших грешников, которые увязали в грехах и неповиновении, отвергали Божьих посланников и отрицали принесенную ими истину, то перед их глазами возникнет огненная Геенна, в которой собраны самые страшные муки и страдания.
